Минфин предложил продлить ограничение на учет убытков при расчете налога на прибыль

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Минфин предлагает продлить до 2030 года ограничение, позволяющее компаниям уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на убытки предыдущих периодов, но не более чем на 50%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с налоговыми поправками.

Собеседник агентства отметил, что предложение планируется к внесению в Госдуму в рамках "бюджетного пакета" законопроектов на следующей неделе.

Согласно действующему законодательству, ограничение в 50% действует до 31 декабря 2026 года.

В Налоговом кодексе (НК) заложена норма, по которой для определения суммы прибыли из налоговой базы может быть исключена сумма убытка, подлежащая переносу. То есть организации, понесшие убыток в предыдущем налоговом периоде, вправе уменьшить положительную налоговую базу текущего периода на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы. При этом в 2016 г. была введена норма о том, что с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года налоговая база по налогу на прибыль за соответствующий период может быть уменьшена на убытки предыдущих периодов, но не более чем на 50%. Затем эта норма ежегодно продлевалась.

В 2022 году Минфин предлагал сделать постоянным ограничение в 50% на перенос убытков по налогу на прибыль, но это предложение не нашло поддержки в парламенте. Еще ранее, в 2019 году, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предлагал компромиссный вариант, по которому предлагалось продлить ограничение на перенос убытков в размере не более 50%, а затем сделать переходный период, в течение которого бизнес сможет постепенно повышать планку до 70% или 75%.

