Налог на доходы по вкладам может принести бюджету в 2026 г. почти 600 млрд руб.

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Поступление НДФЛ на доходы в виде процентов по вкладам в 2026 году может составить 567,6 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку, с текстом которой ознакомился источник "Интерфакса".

Объем поступлений этого налога в 2025 году оценивается в 304,6 млрд рублей против 110,7 млрд рублей в 2024 году. Планируется, что в 2027 году поступления НДФЛ по депозитам составят 305,4 млрд рублей, в 2028 году - 235,0 млрд рублей.

Налог на депозиты был введен с 2021 года, однако в 2022 году было решено освободить от НДФЛ доходы физлиц в виде процентов по вкладам, полученных в 2021 и 2022 годах. Граждане начали платить налог на процентный доход по банковским вкладам в 2024 году (за 2023 год).

При расчете НДФЛ процентный доход по вкладам уменьшается на сумму, определенную как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ РФ из действовавших в налоговом периоде.

Банк России начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) во второй половине 2024 года: в июле прошлого года ключевая ставка была повышена на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 18%, в сентябре - на 100 б.п. - до 19%, в октябре - на 200 б.п. - до 21%. Затем ставка четыре заседания подряд оставалась неизменной. Банк России снизил ключевую ставку в июне 2025 года на 100 б.п. - до 20%, в июле - еще на 200 б.п. - до 18%, в сентябре на 100 б.п. - до 17%.