Песков считает обоснованным предложение о повышении НДС в России

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Предложение повысить НДС до 22% аргументировано и обосновано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не считает (что негативно отразится на деловом климате - ИФ). Здесь представляет всю необходимую аргументацию правительство. Аргументация убедительная, обоснованная, действия продуманные", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не идет ли это предложение вразрез с поручением президента зафиксировать налоговые параметры до 2030 года и может ли оно негативно отразиться на деловом климате России.

"Экономика сохраняет достаточно высокие темпы развития. Конечно, не обходится без проблем. В нынешнем мире экономики всех государств испытывают определенные трудности. Но, в целом, стабильность налицо", - отметил он.

Минфин РФ ранее предложил повысить общую ставку НДС на 2 процентных пункта (п.п.) - с 20% до 22%. Средства, которые принесет повышение этого налога, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности. В случае принятия поправки в Налоговый кодекс РФ вступят в силу с 1 января 2026 года.

