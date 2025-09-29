В Тосненском районе Ленобласти нашли предполагаемый источник алкогольного суррогата

Суд по делу о суррогатном алкоголе в Ленинградской области Фото: ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и управления МВД по Петербургу и Ленинградской области установили предполагаемый источник распространения суррогатного алкоголя, сообщает представитель МВД Ирина Волк.

Это оказалась коммерческая организация, расположенная в поселке Трубников бор Тосненского района Ленинградской области".

Сейчас там проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются каналы поставки суррогатного алкоголя, а также лица, причастные к преступлению. Пресс-служба МВД распространила видеозапись осмотра крупного склада.

По факту смертельного отравления алкоголем жителей Сланцевского, Кингисеппского и Волосовского районов возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), дела объединены в одно производство.

По данным прокуратуры Ленинградской области, задержаны 14 подозреваемых, часть из них заключена под стражу. Изъято более 1,3 тыс. литров поддельного алкоголя.

Ранее власти Ленинградской области сообщили о гибели 19 человек после употребления алкоголя в сентябре в Сланцевском районе. Лабораторно было подтверждено восемь случаев, в которых причиной гибели людей стал метанол. Кроме того, случаи отравления были зафиксированы в Волосовском (шесть погибших) и Кингисеппском районах.