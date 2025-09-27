Еще шесть человек погибли из-за отравления суррогатом в Ленинградской области

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Волосовском районе Ленинградской после употребления суррогатного алкоголя умерли шесть человек, в их телах в период с 10 по 17 сентября обнаружено высокое содержание метилового спирта, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Накануне сообщалось, что в Сланцевском районе 19 человек погибли после употребления алкоголя в сентябре. Лабораторно было подтверждено восемь случаев смертельного отравления метанолом.

Восемь человек задержаны в Волосовском и Сланцевском районах по факту отравления поддельным алкоголем, повлекшего смерть, сообщила прокуратура региона.

"Прокуратурой Волосовского района со вчерашнего дня проводится проверка по факту отравления алкоголем ряда жителей района", - говорится в сообщении.

"Изъято его более 1 тыс. литров, устанавливается источник его поступления в регион, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечает ведомство.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что случаи смертельного отравления алкоголем были выявлены также в Кингисеппском районе области.