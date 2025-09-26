В Сланцевском районе Ленобласти в сентябре погибли 19 потребителей алкоголя

В восьми случаях доказано, что они умерли от отравления метанолом

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Сланцевском районе Ленинградской области с начала сентября 19 человек погибли после употребления алкоголя, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, в течение сентября в Сланцевском районе зафиксировано 19 смертей после употребления алкоголя. Из них подтверждено лабораторно восемь случаев, где причиной смерти явился метанол", - говорится в сообщении.

В Сланцевской больнице в крайне тяжелом состоянии находится один пациент с отравлением метанолом.

"По предварительным данным, причиной стало несанкционированное частное производство и торговля алкоголем с рук. Материалы медицинских исследований переданы в правоохранительные органы", - добавили в правительстве.

Прокуратура Ленинградской области проводит проверку по факту отравления суррогатом нескольких человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По данным МВД, погибли семь человек, был задержан житель деревни Гостицы.