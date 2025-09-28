Поиск

Четырнадцать человек задержаны по делу о суррогате в Ленинградской области

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Три уголовных дела расследуются в Ленинградской области по факту смертельного отравления суррогатным алкоголем, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Продолжается проведение обысков в местах сбыта и хранения, задержаны 14 лиц, причастных к распространению отравы, ее изъято более 1,3 тыс. литров", - говорится в сообщении.

В воскресенье в судах Ленобласти продолжится рассмотрение ходатайств следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось о задержании восьми подозреваемых.

27 сентября были арестованы два жителя Сланцевского района Ленобласти: по версии следствия, одна из них в отсутствие лицензий незаконно покупала алкогольную и спиртосодержащую продукцию, хранила в Сланцах, неоднократно перевозила и сбывала второму обвиняемому, который продавал суррогат вблизи деревни Гостицы.

Ранее сообщалось, что число погибших после употребления алкоголя достигло 25.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ленинградская область
Суд арестовал двоих обвиняемых по делу о суррогате в Ленинградской области

