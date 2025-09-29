В Белгородской области в результате атаки дрона пострадали два человека

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В селе Козинка Валуйского округа Белгородской области дрон атаковал легковую машину, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"У женщины множественные осколочные ранения лица, рук, а также перелом кисти, у мужчины - открытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения ног", - написал он в Telegram.

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Из Козинки их вывезли бойцы самообороны и глава поселения и передали врачам скорой помощи. Их доставят в Валуйскую ЦРБ.