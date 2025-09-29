Два мирных жителя госпитализированы после удара по Белгороду

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двух мирных жителей госпитализировали после ракетного обстрела Белгорода.

"В Белгороде в результате ракетного обстрела двоих пострадавших доставили в городскую больницу №2", - написал Гладков в своем телеграм-канале в воскресенье.

Кроме того, по информиции главы региона, в городе Шебекино в результате взрыва FPV-дрона на территории предприятия повреждены три автомобиля. В селе Новая Таволжанка повреждены жилые дома, хозпостройки и газовая труба. В Муроме, селе Отрадное и поселке Малиново повреждены автомобили. В хуторе Леоновка Валуйского округа поврежден дом.