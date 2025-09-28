Перебои со светом и водой возникли в Белгороде после обстрелов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о повторном обстреле Белгорода с украинской стороны, мэр города Валентин Демидов сообщил о нарушении электро- и водоснабжения.

"Город Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ. Информация о пострадавших и повреждениях уточняются", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

"В городе перебои со светом и водой", - проинформировал Демидов в своем телеграм-канале.

По его словам, "аварийные бригады и ресурсоснабжающие предприятия приступили к ликвидации последствий, переходят на резервные источники питания".

Белгородский мэр также предупредил жителей, что на ряде улицах не работают светофоры. В этих местах ГАИ выставили экипажи для регулирования движения.

Ранее Гладков сообщал, что при обстреле Белгорода пострадали два человека. В результате обстрела зафиксированы значительные перебои в энергоснабжении.