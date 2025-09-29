Завершены основные работы по восстановлению электроснабжения в Белгороде

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Белгороде и Белгородском районе выполнены основные работы по восстановлению электроснабжения после ракетного обстрела со стороны Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Восстановительные работы после вчерашнего ракетного обстрела в Белгороде и Белгородском районе продолжались всю ночь. Основная часть работ по восстановлению электроэнергии выполнена", - написал губернатор в своем телеграм-канале в понедельник.

По его данным, пока электроэнергию не подали в Центр образования №1, школу №48, 2-й и 33-й детские сады, подключение ожидается в течение часа.

"Самая большая проблема остается с подачей горячей воды. Но общий объем повреждений мы сможем оценить только в светлое время суток. Поэтому проведу в 11 часов заседание штаба и буду понимать к 12:00 сроки восстановления", - проинформировал Гладков.