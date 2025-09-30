Суд рассмотрит апелляцию на передачe государству акций Струкова в ЮГК 29 октября

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд назначил на 29 октября заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на решение об обращении в доход государства доли основного владельца ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) Константина Струкова в обществе и УК ЮГК, а также долей связанных с ним лиц в ряде компаний, говорится в картотеке суда.

"Судебное заседание 29 октября 2025 года, время 9:30 (местное - ИФ)", - сообщается в карточке дела.

Дело будет рассматривать судья Владимир Тимонцев.

Советский районный суд Челябинска 11 июля удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства доли Константина Струкова в ЮГК (67,85%) и УК ЮГК (100%), а также ряда активов дочери Струкова, Евгении Кузнецовой, и других лиц, которые, по данным прокуратуры, выступают номинальными держателями активов в интересах Струкова.

В июле в собственность государства перешла УК ЮГК, а также ряд компаний, которыми владели связанные со Струковым ответчики по иску.