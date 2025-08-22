Поиск

Первая апелляция подана в суд на решение о передаче РФ акций Струкова в ЮГК

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Первая апелляционная жалоба подана в Советский районный суд Челябинска в рамках дела об обращении в доход государства доли основного владельца ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) Константина Струкова в обществе и УК ЮГК, а также долей связанных с ним лиц в ряде компаний, говорится в базе данных райсуда.

"Регистрация жалобы в суде - 19 августа", - говорится на сайте суда. Жалоба подана представителем, его фамилия не уточняется.

Информации о принятии апелляции к рассмотрению в базе данных пока нет.

Генпрокуратура РФ 2 июля подала в Советский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства доли Струкова в "Южуралзолоте" (67,85%), его 100%-ной доли в УК ЮГК, а также долей нескольких связанных с ним лиц в компаниях "Хоум", "Уралвент", "Арбат-Сити", "Агрокомплекс "Экомодуль", "Сады Предгорья", "Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод". Всего ответчиками по делу выступили восемь физических лиц.

Иск рассматривался в закрытом судебном заседании, решение суда по нему было объявлено 11 июля, обращено к немедленному исполнению.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия).

