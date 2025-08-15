Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Государство планирует продать контрольный пакет "Южуралзолота" (ЮГК) крупному миноритарию компании, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"У компании есть большой миноритарный акционер, который сохранился, вот он там будет главным, - заявил Моисеев. - Мы продадим остальной пакет".

Он не уточнил, о какой компании идет речь. Из крупных акционеров ЮГК известна только структура Газпромбанка (бывший владелец золотодобытчика Константин Струков в прошлом году продал ей 22%), остальные акционеры не раскрываются. Суммарный free float свыше 10%.

Рыночная стоимость пакета ЮГК, который находится сейчас в госсобственности, примерно 85 млрд рублей, напомнил Моисеев.

Провести сделку власти рассчитывают уже в этом году. "У меня есть KPI по привлечению денег от продажи имущества в казну. Соответственно, это один из объектов, которые мы планируем продать как можно скорее, - отметил Моисеев. - Но мы другое много что продали, и еще продадим, поэтому этот план будет перевыполнен". В июле министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин оценивает поступления от реализации активов, переданных государству по решению суда, в этом году более чем в 100 млрд рублей.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Контролирующим акционером до недавнего времени был Струков, но с середины июля по решению суда 67% золотодобытчика перешло государству.