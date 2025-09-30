Поиск

Господдержка виноградарства и виноделия в 2026 году может снизиться на 7,7%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Субсидирование виноградарства и виноделия в 2026 году может снизиться на 7,7%, овощеводства и картофелеводства - на 5,2%.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку, в 2026 году на федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия" предусмотрено 3 млрд 963,4 млн рублей против 4 млрд 293,5 млн рублей в 2025 году.

В 2027-2028 годах объем финансирования предложено снизить до 2 млрд 903,4 млн рублей (ежегодно).

Сократится и господдержка федерального проекта "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства". На 2026-2028 годы предусмотрено по 3,5 млрд рублей против 3 млрд 691,7 млн рублей в 2025 году.

Как сообщал ранее Минсельхоз, в настоящее время более 60% вин на полках магазинов и в ресторанах - отечественного производства. Растет и производство этой продукции. Так, за семь месяцев выпуск игристых вин в годовом выражении увеличился на 15,8%, до 8,7 млн декалитров (дал), тихих вин - на 12,6%, до 20,9 млн дал.

Площади виноградников занимают более 110 тысяч га, из них 86,4 тысячи га находятся в плодоносящем возрасте. В текущем году планируется заложить порядка 6 тысяч га новых виноградников.

По предварительным оценкам, в целом урожай винограда в России в 2025 году составит порядка 900 тысяч тонн. В 2024 году было собрано 908 тысяч тонн, что стало самым высоким показателем в современной России (в 2023 году - 882 тысячи тонн).

По прогнозу Минсельхоза, сбор картофеля в организованном секторе в этом году может составить 7,6 млн тонн против 7,3 млн тонн в прошлом году. Самым урожайным был 2023 год - 8,6 млн тонн.

Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Подмосковье войдет в перечень винодельческих регионов России

Бывшему вице-губернатору Свердловской области Чемезову предъявлено обвинение в мошенничестве

Бывшему вице-губернатору Свердловской области Чемезову предъявлено обвинение в мошенничестве

Глава ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии задержан по подозрению во взяточничестве

ПСБ планируется докапитализировать на 30 млрд рублей

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

Арестован житель Мордовии, привлекавший подростков к поджогам ж/д инфраструктуры

"Ленфильм" передадут в собственность Санкт-Петербурга

"Ленфильм" передадут в собственность Санкт-Петербурга

Минздрав обещает обеспечение прав граждан при передаче функции страховщиков территориальным фондам ОМС

Минздрав обещает обеспечение прав граждан при передаче функции страховщиков территориальным фондам ОМС

В Белгороде завершили восстановительные работы после воскресного обстрела

Гендиректор "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов объявлен в розыск

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7260 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });