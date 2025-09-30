Господдержка виноградарства и виноделия в 2026 году может снизиться на 7,7%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Субсидирование виноградарства и виноделия в 2026 году может снизиться на 7,7%, овощеводства и картофелеводства - на 5,2%.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку, в 2026 году на федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия" предусмотрено 3 млрд 963,4 млн рублей против 4 млрд 293,5 млн рублей в 2025 году.

В 2027-2028 годах объем финансирования предложено снизить до 2 млрд 903,4 млн рублей (ежегодно).

Сократится и господдержка федерального проекта "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства". На 2026-2028 годы предусмотрено по 3,5 млрд рублей против 3 млрд 691,7 млн рублей в 2025 году.

Как сообщал ранее Минсельхоз, в настоящее время более 60% вин на полках магазинов и в ресторанах - отечественного производства. Растет и производство этой продукции. Так, за семь месяцев выпуск игристых вин в годовом выражении увеличился на 15,8%, до 8,7 млн декалитров (дал), тихих вин - на 12,6%, до 20,9 млн дал.

Площади виноградников занимают более 110 тысяч га, из них 86,4 тысячи га находятся в плодоносящем возрасте. В текущем году планируется заложить порядка 6 тысяч га новых виноградников.

По предварительным оценкам, в целом урожай винограда в России в 2025 году составит порядка 900 тысяч тонн. В 2024 году было собрано 908 тысяч тонн, что стало самым высоким показателем в современной России (в 2023 году - 882 тысячи тонн).

По прогнозу Минсельхоза, сбор картофеля в организованном секторе в этом году может составить 7,6 млн тонн против 7,3 млн тонн в прошлом году. Самым урожайным был 2023 год - 8,6 млн тонн.