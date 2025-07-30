Роскачество ожидает роста производства вина в РФ в 2025 года минимум на 10%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Рост производства виноградного вина в России по итогам 2025 года прогнозируется на уровне не менее 10% по сравнению с показателем 2024 года, сообщила "Интерфаксу" заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

"Погодные условия в этом году более благоприятные: у нас не было таких возвратных заморозков по территории Российской Федерации. Да, были в отдельных регионах, но глобальных не было. Поэтому мы считаем, что увеличение может быть в районе не менее 10% в сравнении с прошлым годом", - сказала Саратцева.

Она добавила, что ежегодно в стране увеличивается площадь виноградников, первый урожай в этом году получают с лозы, посаженной четыре года назад.

Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, по итогам 2024 года в России произвели 32,5 млн дал виноградного вина, что на 8,6% выше показателя 2023 года и практически на одном уровне с показателем 2022 года.

Саратцева также заявила, что в настоящее время не рассматривается введение новых мер господдержки виноградарства и виноделия, поскольку не все существующие реализованы в полном объеме.

"Поэтому, когда все меры будут реализованы в достаточном объеме, можно будет сказать, необходимы ли следующие меры. Пока не все меры еще востребованы, не все меры получили свою реализацию, говорить о введении новых мер, наверное, еще преждевременно", - пояснила она.

В то же время, по словам замруководителя Роскачества, вопрос повышения пошлин на ввоз вина из недружественных стран (на данный момент они установлены на уровне 25%, но не менее $2 за 1 литр), будут решать в ходе переговоров и с учетом установок, которые будут даны правительством.

"Мы видим мировые тенденции к этому, видим, как США повышают пошлины и ведут торговые переговоры по поводу ввоза ведущих европейских вин. Поэтому такая политика распространена во всем мире. В то же время видим, как наши ассоциации виноградарей и виноделов России вносят такие предложения (о повышении пошлин на импорт вина из недружественных стран - ИФ), поэтому, наверное, в случае введения торговых переговоров, такие меры тоже могут быть использованы в переговорах с недружественными странами", - заключила Саратцева.

Ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Патрушев не исключил, что пошлина может быть повышена вплоть до 50%. В то же время, Ассоциация виноградарей и виноделов России предлагала повысить их до 200%.