Глава Минсельхоза заявила о ежегодной потере в АПК 150 тыс. работников

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - АПК РФ ежегодно теряет порядка 150 тыс. работников, в основном из-за возраста. Для сохранения высоких темпов развития отрасли необходимо ежегодно не только восполнять этот показатель, но и привлекать еще 10 тыс. человек для решения задачи по увеличению производства на 25% к 2030 году, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на Всероссийском научно-образовательном форуме "Перспективные тенденции аграрного образования и науки" в Ставрополе в пятницу.

"150 тыс. сотрудников отрасли у нас в среднем уходит ежегодно. Преимущественно не потому, что они уходят работать в другое место. У нас очень возрастные коллективы. Очень много людей в возрасте 60+, которые еще могут работать до 65, но потом они, конечно уйдут, - сказала она. - И очень много людей старше 50 лет. Вообще основой контингент – это 50+, и они тоже уйдут, предположим, через 10-15 лет, нам надо их замещать".

По ее словам, исходя из поставленных перед отраслью задач по увеличению производства сельхозпродукции к 2030 году на 25% (по сравнению с 2021 годом), отрасли требуется не только ежегодно замещать уходящих 150 тыс. сотрудников, но привлекать еще 10 тыс. новых. "Мы должны сохранять высокие темпы, несмотря на то, что уже сейчас находимся на очень высокой базе", - подчеркнула она.

Как отметила министр, основная потребность отрасли - это представители рабочих профессий, "которые, кстати, неплохо оплачиваются, нередко даже выше, чем высококвалифицированные сотрудники".

В то же время есть потребность и в специалистах новых профессий. Проведенный Минсельхозом опрос работодателей показал, что аграрному комплексу требуются агрокибернетики, агробиотехнологи, специалисты по точному земледелию, менеджеры по винному туризму. "Вообще энологи сейчас - это бум в южных регионах, потому что развивается виноделие", - сказала она.

Комментируя запросы бизнеса на подготовку операторов беспилотников, Лут заявила, что "это должна быть сервисная история". Но иметь таких специалистов в каждом фермерском хозяйстве или сельхозорганизации она не видит необходимости. "Когда небо откроется, беспилотники будут обрабатывать наши земли, тут нет сомнений", - добавила она.

Минсельхоз в рамках федпроекта "Кадры" выстраивает экосистему кадрового обеспечения - от агроклассов в сельских школах (в 2025 году в 67 регионах действуют 600 агротехклассов с углубленным изучением профильных предметов) до высшего образования (в ведении министерства находится 44 вуза).

Согласно презентации, к 2030 году число агроклассов должно возрасти до 18 тыс., предполагается, что они будут действовать в 86 регионах. В высшем образовании поставлена задача довести до 70% число выпускников, которые должны трудоустраиваться в АПК.

Минсельхоз Оксана Лут
