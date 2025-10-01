Поиск

Минстрой призвал закладывать российское оборудование в проекты очистных сооружений

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В проектах по строительству очистных сооружений необходимо предусматривать использование отечественного оборудования, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на форуме 100+ TechnoBuild.

"В процессе мы столкнулись с тем, что наши проектировщики в основном запроектировали оборудование внешнее, и в процессе санкционных действий мы потеряли где год, а где два на то, чтобы заменить эти технологии (в проектах по строительству очистных сооружений - ИФ). Поэтому сегодня мы должны обеспечить, чтобы во всяком случае в этих отраслях мы не покупали за границей очистные, водозабор - то есть все то, что влияет на критическую инфраструктуру", - сказал он.

По словам министра, сейчас Минстрой и Минприроды меняют стандарты и своды правил по очистным сооружениям.

"Обращаясь к бизнесу: вот вы говорите, давайте вы, Минстрой, сделаете нам "нормативку". Коллеги, без вас мы не сделаем. (...) У нас не хватает бюджетных средств, чтобы всю "нормативку" сделать. Мы готовы взаимодействовать и взаимодействуем с регионами, с бизнесом, чтобы ускорить разработку необходимых сводов правил для того, чтобы в том числе обеспечить технологический прорыв. Вот это участие, оно просто необходимо", - заявил Файзуллин.

Ранее на 100+ TechnoBuild директор департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя Владимир Калинкин отметил, что строительная отрасль достигла технологического суверенитета.

Файзуллин осенью прошлого года называл стройотрасль наиболее импортозащищенной и импортозамещенной.

