Поиск

Глава Минприроды отметил несоответствие нормативам многих очистных сооружений

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Значительная часть построенных очистных сооружений не соответствует нормативам, сообщил глава Минприроды Александр Козлов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Министр отметил, что такое строительство администрирует Минстрой, а ведут его регионы. "Что у нас получается? 126 очистных построили коллеги, это в том числе по Волге и на Байкале. К сожалению, 19 не закончили в срок, это Самара - четыре, Московская область - четыре, Забайкалье - три, по два - Ульяновская область и Бурятия, по одной - в Астраханской, Нижегородской области, Тверской области и Чувашии. Мы на штабе сейчас рассматриваем с коллегами из Минстроя для того, чтобы они это сделали в срок. По каждому есть "дорожная карта". Ну и, соответственно, работаем с каждым губернатором персонально. Те, которые построили: мы зашли туда с приборами, померили их, и только 20 из них вышли на нормативы. Сейчас разбираемся с остальными", - сказал он.

Комментируя тему твердых коммунальных отходов, министр сказал, что в настоящее время "больше половины отходов направляется на обработку - 55%, утилизируются 14%, полигонные захоронения снижены на 17%". "Наши регионы хорошо поработали за этот период времени, более 300 объектов для комплексного обращения построили. Но этого недостаточно, нам ещё надо 400. Это стоит почти триллион рублей из бюджетных и внебюджетных источников. Нас поддержали, часть финансирования есть, мы уже начинаем работать", - добавил министр.

"Я могу сейчас сказать, что по контейнерным площадкам у нас недостача по стране 129 тысяч. Мы видим в разрезе регионов, мы видим в разрезе муниципалитетов этих регионов. И самое главное, мы договорились с губернаторами о том, что они у себя на региональных штабах расскажут нам, в какие сроки, как они это планируют делать, чтобы отклонение наверстать. По контейнерам: у нас их в стране 2 млн 400 (тыс. - ИФ), 350 тысяч не хватает. То есть тоже большая работа", - добавил Козлов.

Александр Козлов Минприроды Минстрой
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в мае упали г/г на 27,5%

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в мае упали г/г на 27,5%

Минприроды сообщило, что изменение климата уже влияет на лесозаготовки и пожарную опасность

Минприроды сообщило, что изменение климата уже влияет на лесозаготовки и пожарную опасность

Сервис подтверждения возраста по биометрии готовится к запуску в РФ

Сервис подтверждения возраста по биометрии готовится к запуску в РФ

Слуцкий считает, что III раунд переговоров РФ-Украина может пройти в конце июня

Слуцкий считает, что III раунд переговоров РФ-Украина может пройти в конце июня

Российский меморандум стал доступен публично лишь после передачи его Украине

"Россетям" необходимо новое повышение тарифов

В Херсонской области 227 тысяч человек остались без электричества после атаки БПЛА

Обрушение моста на поезд в Брянской области

РЖД опровергли введение новых правил для пассажиров после ЧП в Брянской области

РЖД опровергли введение новых правил для пассажиров после ЧП в Брянской области

Володин заявил, что Госдума поддержит полный запрет продажи вейпов

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе413 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6482 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области27 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области8 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });