Глава Минприроды отметил несоответствие нормативам многих очистных сооружений

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Значительная часть построенных очистных сооружений не соответствует нормативам, сообщил глава Минприроды Александр Козлов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Министр отметил, что такое строительство администрирует Минстрой, а ведут его регионы. "Что у нас получается? 126 очистных построили коллеги, это в том числе по Волге и на Байкале. К сожалению, 19 не закончили в срок, это Самара - четыре, Московская область - четыре, Забайкалье - три, по два - Ульяновская область и Бурятия, по одной - в Астраханской, Нижегородской области, Тверской области и Чувашии. Мы на штабе сейчас рассматриваем с коллегами из Минстроя для того, чтобы они это сделали в срок. По каждому есть "дорожная карта". Ну и, соответственно, работаем с каждым губернатором персонально. Те, которые построили: мы зашли туда с приборами, померили их, и только 20 из них вышли на нормативы. Сейчас разбираемся с остальными", - сказал он.

Комментируя тему твердых коммунальных отходов, министр сказал, что в настоящее время "больше половины отходов направляется на обработку - 55%, утилизируются 14%, полигонные захоронения снижены на 17%". "Наши регионы хорошо поработали за этот период времени, более 300 объектов для комплексного обращения построили. Но этого недостаточно, нам ещё надо 400. Это стоит почти триллион рублей из бюджетных и внебюджетных источников. Нас поддержали, часть финансирования есть, мы уже начинаем работать", - добавил министр.

"Я могу сейчас сказать, что по контейнерным площадкам у нас недостача по стране 129 тысяч. Мы видим в разрезе регионов, мы видим в разрезе муниципалитетов этих регионов. И самое главное, мы договорились с губернаторами о том, что они у себя на региональных штабах расскажут нам, в какие сроки, как они это планируют делать, чтобы отклонение наверстать. По контейнерам: у нас их в стране 2 млн 400 (тыс. - ИФ), 350 тысяч не хватает. То есть тоже большая работа", - добавил Козлов.