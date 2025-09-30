В Минстрое считают, что стройотрасль России достигла технологического суверенитета

Однако признают актуальность проблемы с технологическом оборудовании

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Строительная отрасль России достигла технологического суверенитета, является самодостаточной, однако остается актуальной проблема с технологическим оборудованием, сообщил журналистам директор департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя Владимир Калинкин на XII Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.

"Суверенитет в части стройки, он достигнут, и это та отрасль, которая самодостаточна на сегодняшний день. В принципе, мы внутри нашей страны можем абсолютно спокойно реализовывать самые сложные строительные проекты. Другая проблема, которая действительно сегодня остается актуальной, это технологическое оборудование. Это уже не то, за что, как правило, отвечает строитель, а то, что специфично для определенного какого-то промышленного производства", - сказал он.

Осенью 2024 глава Минстроя Ирек Файзуллин назвал стройотрасль наиболее импортозащищенной и импортозамещенной. "Наверное, строительная отрасль в массовом строительстве наиболее импортозащищенная и замещенная. По оценкам Минпромторга, 4% в массовом строительстве используется внешнего продукта. Сегодня тот Каталог импортозамещения, который ведется Минстроем вместе с нашим Национальным объединением строителей, фактически показывает, что есть, что выбирать у нас, но и есть, где совместно с промышленностью работать", - говорил тогда министр.