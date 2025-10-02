Поиск

Захарова заявила об углублении раскола в молдавском обществе после выборов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Прошедшие в Молдавии парламентские выборы еще больше раскололи молдавское общество, а недопуск российских представителей для наблюдения за голосованием нарушает международные обязательства Кишинева, заявилана брифинге представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, "видимо, опасаясь объективных оценок своих антидемократических действий, официальный Кишинев немотивированно отказал в аккредитации всем краткосрочным наблюдателям из России в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ и наблюдателям от Общественной палаты России". "И то и другое грубо нарушает обязательства Молдавии в ОБСЕ", - подчеркнула она.

Как отметила Захарова, "политики, чиновники Евросоюза в ходе нескончаемой череды визитов в Кишинев без стеснения агитировали голосовать за правящую партию".

На Смоленской площади считают, что силы, поддерживаемые Евросоюзом, негативно влияют на социально-экономическую ситуацию в Молдавии, таким образом проводя "неоколониальные опыты над гражданами".

По предварительным результатам выборов, правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) одержала победу, набрав 50,2% голосов избирателей и сохранив большинство в парламенте. "Патриотический блок социалистов, коммунистов и будущее Молдовы" получил 24,18% голосов избирателей, блок "Альтернатива" - 7,67%, "Наша партия" - 6,2%, партия "Демократия дома" - 5,62% голосов.

