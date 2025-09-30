Лавров назвал жульническими прошедшие в Молдавии парламентские выборы

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал жульническими прошедшие выборы в парламент Молдавии, отметил, что при их проведении были использованы откровенные манипуляции.

"Выборы жульнические. Поражаюсь тому, как можно так откровенно манипулировать голосами избирателей", - сказал Лавров журналистам по итогам сессии клуба "Валдай" в Сочи.

"Но самое главное, что даже с манипуляциями, созданием препятствий для голосования жителей Приднестровья, - там мосты закрывали, объявляли карантины, далеко не все смогли (проголосовать - ИФ) - но даже с этими манипуляциями оппозиция патриотическая набрала внутри Молдавии больше, чем партия (президента страны - ИФ) Майи Санду. И только задействование ресурсов голосования за рубежом, когда в Европе всех чуть ли не на руках носили на избирательные участки, а в России открыли только два, - это все помогло нужные проценты, полпроцента получить. И при всех махинациях результат все равно очень показательный: что даже при таких жульнических методах получается у них не очень", - подчеркнул Лавров.

Накануне на сайте избирательной комиссии Молдавии были обнародованы предварительные результаты выборов в парламент после обработки 100% протоколов для голосования

Согласно этим данным, правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) одержала победу на выборах, набрав 50,2% голосов избирателей и сохранив большинство в парламенте.

"Патриотический блок социалистов, коммунистов и будущее Молдовы" получил 24,18% голосов избирателей, блок "Альтернатива" - 7,67% голосов, "Наша партия" - 6,2%, партия "Демократия дома" - 5,62% голосов. Мандаты в парламенте будут распределены следующим образом: партия PAS - 55 из 101 мандата в парламенте, патриотический блок - 26 мандатов, блок "Альтернатива" - 8 мандатов, "Наша партия" и партия "Демократия дома" - по 6 мандатов.

В выборах приняло участие 1 608 518 избирателей, что составило 52,21% избирателей, включенных в списки для голосования.