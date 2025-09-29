В МИД РФ заявили о глубоком расколе в молдавском обществе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Итоги парламентских выборов в Молдавии подтвердили глубокий раскол в молдавском обществе, вызванный деструктивным курсом руководства страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Показательно, что внутри самой Молдавии, жители которой сполна ощутили на себе последствия антинародной политики официального Кишинева, партия "Действие и солидарность" проиграла оппозиции. Большинство депутатских мест досталось ей благодаря обосновавшейся на Западе зарубежной диаспоре, давшей почти 30% голосов. В ряде регионов Молдавии результат правящей партии был скромным, а в Гагаузии вообще провальным - 3,19%. Налицо и общая тенденция снижения популярности власти - в Молдавии она упала с 47,17% на парламентских выборах 2021 г. до 44,13%.", - сказала она, отвечая на вопрос СМИ в связи с парламентскими выборами в Молдавии.

"Хочется надеяться, что новый состав молдавского парламента и правительство, которое будет сформировано по итогам выборов, все же сделают правильные выводы и в своей работе не станут действовать вразрез с интересами и будущим собственного народа. Как показывает история, по-настоящему прочное, безопасное будущее заключается в развитии равноправного сотрудничества со всеми странами. Курс на превращение собственной страны в антироссийский придаток НАТО и логистическую базу для подпитки преступного киевского режима - это путь в никуда", - отметила она.

По ее словам, "в самой республике избирательную кампанию оценивают как беспрецедентно грязную, политизированную, отягощенную масштабным задействованием властями административного и силового ресурса, разного рода внеправовых механизмов, шантажа и угроз. Политологи характеризуют ее как "театр абсурда", "дешевый спектакль" и "опереточное шоу".

Как отметила Захарова, чтобы удержаться у власти, нынешний режим устранял конкурентов, закрывал независимые СМИ, блокировал голосование оппозиционно настроенных избирателей, мешал беспристрастному наблюдению за выборами, включая работу международных наблюдателей, оппоненты режима подвергались арестам, на неугодных лиц заводились уголовные дела, с предвыборной гонки массово снимались оппозиционные партии и движения.

Между тем "европейские политики и чиновники в ходе своих многочисленных визитов в Кишинев в преддверии выборов, без всякого стеснения, в открытую агитировали за партию "Действие и солидарность", увязывая с ее победой продолжение финансового содействия республике", сказала официальный представитель МИД РФ. "Налицо грубый финансовый шантаж молдавских избирателей, откровенное вмешательство во внутренние дела Молдавии со стороны Брюсселя, который любит поучать других демократии, а на деле руководствуется тоталитарными методами", - подчеркнула Захарова.

"При этом власти страны цинично обвиняли во вмешательстве в политические процессы в Молдавии не Евросоюз, а Россию, раскручивали инсинуации о несуществующей "российской угрозе". 23 сентября официальный Кишинев немотивированно отказал в аккредитации всем краткосрочным наблюдателям из России в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ. То же самое было сделано в отношении наблюдателей от Общественной палаты Российской Федерации. И то, и другое грубо нарушает обязательства Молдавии в ОБСЕ и демонстрирует пренебрежительное отношение Кишинева к международным организациям", - говорится в официальном ответе Захарова на вопрос СМИ.

Она обратила внимание на то, что эксперты и политологи указывают на многочисленные нарушения и фальсификации со стороны властей, на непрозрачную организацию голосования по почте, на странным образом возросшую явку на некоторых участках непосредственно перед их закрытием. Кроме того, в России и только в Москве было открыто всего два участка для голосования граждан Молдавии против 280 в Западной Европе и Северной Америке, была "максимально осложнена" возможность голосования для жителей Приднестровья.