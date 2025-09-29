Поиск

В МИД РФ заявили о глубоком расколе в молдавском обществе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Итоги парламентских выборов в Молдавии подтвердили глубокий раскол в молдавском обществе, вызванный деструктивным курсом руководства страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Показательно, что внутри самой Молдавии, жители которой сполна ощутили на себе последствия антинародной политики официального Кишинева, партия "Действие и солидарность" проиграла оппозиции. Большинство депутатских мест досталось ей благодаря обосновавшейся на Западе зарубежной диаспоре, давшей почти 30% голосов. В ряде регионов Молдавии результат правящей партии был скромным, а в Гагаузии вообще провальным - 3,19%. Налицо и общая тенденция снижения популярности власти - в Молдавии она упала с 47,17% на парламентских выборах 2021 г. до 44,13%.", - сказала она, отвечая на вопрос СМИ в связи с парламентскими выборами в Молдавии.

"Хочется надеяться, что новый состав молдавского парламента и правительство, которое будет сформировано по итогам выборов, все же сделают правильные выводы и в своей работе не станут действовать вразрез с интересами и будущим собственного народа. Как показывает история, по-настоящему прочное, безопасное будущее заключается в развитии равноправного сотрудничества со всеми странами. Курс на превращение собственной страны в антироссийский придаток НАТО и логистическую базу для подпитки преступного киевского режима - это путь в никуда", - отметила она.

В миреВ Молдавии завершен подсчет голосов на парламентских выборахЧитать подробнее

По ее словам, "в самой республике избирательную кампанию оценивают как беспрецедентно грязную, политизированную, отягощенную масштабным задействованием властями административного и силового ресурса, разного рода внеправовых механизмов, шантажа и угроз. Политологи характеризуют ее как "театр абсурда", "дешевый спектакль" и "опереточное шоу".

Как отметила Захарова, чтобы удержаться у власти, нынешний режим устранял конкурентов, закрывал независимые СМИ, блокировал голосование оппозиционно настроенных избирателей, мешал беспристрастному наблюдению за выборами, включая работу международных наблюдателей, оппоненты режима подвергались арестам, на неугодных лиц заводились уголовные дела, с предвыборной гонки массово снимались оппозиционные партии и движения.

Между тем "европейские политики и чиновники в ходе своих многочисленных визитов в Кишинев в преддверии выборов, без всякого стеснения, в открытую агитировали за партию "Действие и солидарность", увязывая с ее победой продолжение финансового содействия республике", сказала официальный представитель МИД РФ. "Налицо грубый финансовый шантаж молдавских избирателей, откровенное вмешательство во внутренние дела Молдавии со стороны Брюсселя, который любит поучать других демократии, а на деле руководствуется тоталитарными методами", - подчеркнула Захарова.

В миреВ Кишиневе прошел митинг протеста против результатов выборовЧитать подробнее

"При этом власти страны цинично обвиняли во вмешательстве в политические процессы в Молдавии не Евросоюз, а Россию, раскручивали инсинуации о несуществующей "российской угрозе". 23 сентября официальный Кишинев немотивированно отказал в аккредитации всем краткосрочным наблюдателям из России в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ. То же самое было сделано в отношении наблюдателей от Общественной палаты Российской Федерации. И то, и другое грубо нарушает обязательства Молдавии в ОБСЕ и демонстрирует пренебрежительное отношение Кишинева к международным организациям", - говорится в официальном ответе Захарова на вопрос СМИ.

Она обратила внимание на то, что эксперты и политологи указывают на многочисленные нарушения и фальсификации со стороны властей, на непрозрачную организацию голосования по почте, на странным образом возросшую явку на некоторых участках непосредственно перед их закрытием. Кроме того, в России и только в Москве было открыто всего два участка для голосования граждан Молдавии против 280 в Западной Европе и Северной Америке, была "максимально осложнена" возможность голосования для жителей Приднестровья.

МИД РФ Мария Захарова Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 29 сентября

Задержан начальник управления Росгвардии по Северной Осетии

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Кировска в ДНР

В кабинете бывшего и.о. замгубернатора Кубани Александра Власова проходят обыски

В Крыму ограничили продажу бензина на АЗС и его цену

Индикатор отклонения в топливном демпфере повысят на 10 п.п. с сентября

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Путин поручил призвать на военную службу в октябре-декабре 135 тыс. человек

Ученый из Обнинска осужден на 4 года за передачу данных лаборатории США

Генпрокуратура требует изъять в доход государства морской терминал в Туапсе

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7257 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });