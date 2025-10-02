Поиск

МИД РФ счел восстановление санкций ООН против Тегерана помехой в переговорах

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Инициированное Великобританией, ФРГ и Францией возобновление санкций в отношении Ирана препятствует урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы переговорным путем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Несостоятельное в правовом и процедурном плане действие европейцев по так называемому снэпбэку (механизм восстановления санкций против Ирана - ИФ) - это проблема, мешающая поиску переговорных решений, позволявших на основе тщательно выверенного баланса интересов устранить любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома при должной опоре на международное право и учете интересов Тегерана", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что "западников, очевидно, больше не устраивает тот режим ядерного нераспространения, который строится на обязательствах по ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - ИФ) и их проверке со стороны МАГАТЭ".

"Они стремятся диктовать другим государствам допустимые параметры их ядерных программ, порядок реализации их законных прав на мирный атом, закрепленных в статье 4 ДНЯО", - заявила Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, "ради этого и была затеяна вся история с так называемым снэпбэком".

Санкции ООН в отношении Ирана, приостановленные в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года, вновь вступили в силу в ночь на воскресенье - по истечении 30 дней с момента запуска "механизма быстрого реагирования".

Рестрикции, среди прочего, включают в себя эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу, замораживание активов за рубежом.

Механизм был запущен, так как "евротройка" решила, что Иран нарушает прежние договоренности по ядерной программе.

В минувший понедельник Совет ЕС, в свою очередь, объявил, что также согласовал возобновление ряда ограничительных мер в отношении Ирана.

В Брюсселе уточнили, что возобновляемые меры включают как те, которые были приняты Советом Безопасности ООН с 2006 года в резолюциях СБ ООН и автоматически перенесены в законодательство ЕС, так и автономные меры Евросоюза.

Они касаются как запрета в ЕС на поездки для физических лиц, замораживания активов физических и юридических лиц и в связи с этим также запрета на предоставление средств или экономических ресурсов лицам, включенным в санкционный список, так и санкций, охватывающих торговый, финансовый и транспортный секторы, сообщил Совет ЕС.

В МИД Ирана заявили, что считают неправомерными действия "евротройки". В иранском дипведомстве отметили, что Тегеран "будет энергично защищать свои национальные права и интересы".

