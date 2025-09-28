Поиск

Иран счел незаконными действия "евротройки" по восстановлению санкций ООН

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Иран считает неправомерными действия "евротройки" (Франция, Великобритания, ФРГ) по восстановлению санкций ООН против Тегерана и будет отвечать на недружественные инициативы, заявили в воскресенье в иранском МИД.

"Исламская республика Иран будет энергично защищать свои национальные права и интересы. Любые шаги, нацеленные против интересов иранского народа, получат решительный ответ", - говорится в заявлении министерства, текст которого приводит агентство ИРНА.

В МИД Ирана полагают, что действия "евротройки" по восстановлению санкций были неправомерными. "Все страны должны воздержаться от того, чтобы признать такое беззаконие", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В нем пояснили, что, с точки зрения Тегерана, под давлением США "евротройка" решила пойти на восстановление санкций ООН, "несмотря на то, что сама (...) нарушала положения СВПД. Кроме того, "евротройка" неверно применяла механизм по решению спорных вопросов".

Также в Иране сочли, что председательствующая в сентябре в СБ ООН Южная Корея в ряде случаев игнорировала позицию России и Китая.

Ранее западные СМИ отмечали, что санкции ООН в отношении Ирана, приостановленные в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года, вновь вступили в силу в ночь на воскресенье - по истечении 30 дней с момента запуска "механизма быстрого реагирования".

Санкции, среди прочего, включают в себя эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу, замораживание активов за рубежом.

Ранее в этом году "евротройка" запустила "механизм быстрого реагирования", который позволяет возобновлять санкции против Ирана, приостановленные в рамках СВПД. При этом стороны выразили готовность к переговорам с Ираном по ядерному соглашению в течение последующих 30 дней - прежде чем санкции вступят в силу.

Механизм был запущен, так как "евротройка" решила, что Иран нарушает прежние договоренности по атомной программе. 19 сентября СБ ООН не принял проект резолюции, который бы позволил избежать восстановления этих ограничительных мер. Позже, 26 сентября, СБ ООН также отклонил проект резолюции, который предполагал отсрочку введения санкций на шесть месяцев.

