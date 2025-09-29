В ЕС возобновляют приостановленные антииранские санкции ООН

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник, что согласовал возобновление ряда ограничительных мер в отношении Ирана, которые были приостановлены с вступлением в силу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в 2015 году.

"Решение было принято после возобновления санкций ООН, последовавшего за решением Совета Безопасности ООН не продлевать снятие санкций с Ирана. Это произошло после того, как группа "Е3" (Великобритания, Германия и Франция) задействовала механизм возврата - snapback, предусмотренный СВПД", - говорится в опубликованном сообщении Совета ЕС.

В Брюсселе уточнили, что возобновляемые меры включают как те, которые были приняты Советом Безопасности ООН с 2006 года в резолюциях СБ ООН и автоматически перенесены в законодательство ЕС, так и автономные меры Евросоюза.

Они касаются как запрета в ЕС на поездки для физических лиц, замораживания активов физических и юридических лиц и в связи с этим также запрета на предоставление средств или экономических ресурсов лицам, включенным в санкционный список, так и санкций, охватывающих торговый, финансовый и транспортный секторы, сообщил Совет ЕС.