Шахта Спиридоновская, где есть долги по зарплате, скоро возобновит открытую угледобычу

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - ООО "Шахта Спиридоновская" (Кемеровская область), где 16 сентября была введена процедура наблюдения и имеется задолженность по зарплате, на следующей неделе возобновит добычу угля открытым способом, написал первый замгубернатора - председатель правительства Кемеровской области Андрей Панов в своем телеграм-канале.

"Добыча угля открытым способом на предприятии по-прежнему не ведется, хотя оборудование и подрядная организация для этого уже есть. Для возобновления работы разреза необходимо погасить задолженность по оплате услуг ВГСЧ (военизированные горноспасательные части - ИФ), но счета арестованы по решению суда, поэтому сделать это в настоящее время невозможно. (Гендиректор шахты - ИФ) Вячеслав Юрьевич Малахов сообщил, что на следующей неделе проблему планируется решить, добыча угля возобновится. Это, по его мнению, позволит продолжить гашение задолженности и поддержание жизнедеятельности "Спиридоновской", - написал Панов.

Как ранее пояснял Малахов "Интерфаксу", добыча угля открытым способом на "Спиридоновской" организовывалась как дополнительная (основная - подземная). Так, запасы угля коксующейся марки Ж для подземной добычи превышают 44 млн тонн, для открытой составляют порядка 1,1 млн тонн. "Это тот же (угольный - ИФ) пласт, который выходит на поверхность", - уточнял Малахов.

По его словам, разрез отработает 1,1 млн тонн угля за три года. И поскольку объем запасов небольшой, приобретать технику и вести открытую добычу самостоятельно экономически нецелесообразно, работы будет вести подрядная организация.

Как сообщалось, "Спиридоновская" прекратила подземную добычу угля с начала июня из-за отсутствия финансирования.

Панов со ссылкой на гендиректора шахты написал также, что из 938 работников к настоящему времени уволились 734, началось погашение задолженности по заработной плате и алиментам за июль: из 137 млн долга за этот месяц перечислено 22 млн рублей. Первый замгубернатора отметил, что из-за простоя, который возник в открытой добыче, график погашения долгов по зарплате "снова сдвинулся вправо, удлинился на три недели". "Как уже говорилось ранее, полностью закрыть июльские долги собственник планировал в ноябре. Удастся ли ему выполнить обещание - сказать трудно", - написал Панов.

Согласно материалам Арбитражного суда Кемеровской области, 30 сентября был утвержден временный управляющий ООО "Шахта Спиридоновская", им стал член ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" Борис Яснопольский. Суд рассмотрит его отчет 10 февраля 2026 года.

ООО "Шахта Спиридоновская" в 2023 году возобновило добычу угля на производственном комплексе ранее обанкроченного шахтоуправления (ш/у) "Карагайлинское", имущество которого получило в ходе конкурсного производства.