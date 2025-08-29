В Минэнерго сообщили об остановке из-за кризиса 23 угольных предприятия

В "красной зоне" находятся всего 53 предприятия, включая остановившиеся

Архивное фото Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Кризис в угольной отрасли стал причиной приостановки работы 23 предприятий, сообщил "Интерфаксу" статс-секретарь - заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов в пятницу.

"Мы ведем мониторинг по всем компаниям, сейчас 53 предприятия в "красной зоне". Из них 23 приостановили работу. В основном это Кузбасс, конечно", - сказал Исламов.

26 августа власти Кемеровской области заявили о приостановке в регионе 17 угледобывающих предприятий.

Исламов также отметил, что к настоящему моменту заявки о получении господдержки подали 129 угледобывающих шахт и разрезов, на долю которых приходится 80-85% добычи в России, при этом специально созданная подкомиссия во главе с министром финансов Антоном Силуановым уже рассмотрела 42 предприятия.

В середине июля Минфин внес в правительство проект постановления о мерах поддержки угольной отрасли, предполагающих, в частности, отсрочки до 30 ноября 2025 года по уплате НДПИ и отдельных страховых взносов. Кроме того, до этого срока компаниям будет предоставлена отсрочка по уплате задолженности в части суммы отрицательного сальдо единого налогового счета по состоянию на 1 июня текущего года. Все отсрочки будут предоставляться без начисления процентов на сумму долга.

Исламов 29 августа отметил, что в индивидуальном порядке через решение подкомиссии такие меры поддержки как предоставление угольным компаниям отсрочек по уплате налогов и страховых взносов, могут быть продлены на более длительный срок. В настоящее время рассмотрены или находятся на рассмотрении такие кузбасские компании, как "СДС-Уголь", "Северный Кузбасс", "Сила Сибири", "Сибирская углепромышленная компания" (СУПК).

Кроме того, по словам Исламова, также поступили заявки на предоставление поддержки таким кузбасским шахтам, как "Грамотеинская", "Полосухинская", "Спиридоновская" (как сообщалось, из-за отсутствия финансирования с начала июня приостановила угледобычу, ведет сокращение сотрудников и планирует консервацию). Также рассматривается заявка от группы "Русский уголь".

На вопрос о возможности продления на 2026 год отсрочки по уплатам налогов и страховых взносов, а также других мер поддержки системно для всех угольных компаний Исламов ответил, что Минэнерго изучает этот вопрос. "Сейчас решение принято до 1 декабря. Мы должны смотреть по результатам работы - вот полугодие сейчас анализируем, дальше 9 месяцев будем анализировать", - сказал он.

Замминистра также отметил, что для получения поддержки угольным компаниям необходимо выполнять определенные условия. В частности, если в отношении предприятия введена процедура банкротства, то в этот момент поддержка не может быть оказана. "Даем время, они договариваются со всеми кредиторами, заключают мировое соглашение и тогда могут претендовать на получение поддержки", - пояснил Исламов.