Ограничения на ввоз и вывоз товаров из недружественных стран продлены до конца 2027 года

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на ввоз и вывоз из России отдельных видов товаров, сырья и оборудования, введенные указом президента в 2022 году в качестве специальных внешнеэкономических мер в ответ на санкции, продлены до конца 2027 года. Правительство утвердило соответствующее постановление, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Ранее указ о продлении специальных спецмер в сфере ВЭД до конца 2027 года подписал президент Владимир Путин.

Как напомнили в правительстве, ограничения распространяются в том числе на вывоз технологического, медицинского оборудования, сельхозтехники, электрической аппаратуры, турбин, ядерных реакторов, волоконно-оптических кабелей, летательных аппаратов, радиолокационных приборов, огнестрельного оружия, аккумуляторов, станков для обработки металла.

До конца 2027 года продлевается также возможность применения ограничений на ввоз семян отдельных видов сельскохозяйственных культур из недружественных стран (в частности, семян картофеля, пшеницы, меслина, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы).

Этим же постановлением до конца 2027 года продлевается действие повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, кондитерских и мучных изделий, макаронных изделий, соусов, на минеральную воду, пиво, растворимый и жареный кофе, а также на автомобильные свечи зажигания и ряд других товаров.

Перечни товаров и оборудования, на которые распространяются специальные экономические меры, были определены правительством в 2022 и 2023 годах.

Указ №100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" был принят в марте 2022 года в ответ на санкции недружественных стран - сначала сроком на один год, затем ежегодно его действие продлевалось. Последний срок действия истекал в декабре 2025 года.