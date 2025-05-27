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Белоруссия отменила запрет импорта картофеля и капусты из недружественных стран

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия отменила запрет на импорт ряда продуктов питания из недружественных стран, сообщила пресс-служба правительства республики. Такое постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

"Беларусь ответила на очередные санкции ЕС. Европейский парламент 22 мая 2025 года одобрил проект решения о введении повышенных таможенных пошлин на ввоз в ЕС сельскохозяйственной продукции из нашей страны. В ответ правительство сняло запрет на ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь картофеля, лука репчатого, капусты свежей белокочанной, яблок, происходящих из недружественных стран, включая все государства-члены ЕС", - говорится в сообщении.

"Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства и по аналогии с решением о безвизовом въезде в нашу страну граждан ряда государств, в том числе стран ЕС, ослабляет ограничения, введенные в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран", - подчеркнули в правительстве.

Белоруссия с 1 января 2022 года ввела на полгода продовольственное эмбарго на ввоз широкого перечня западных товаров, после чего это решение неоднократно продлевалось.

Помимо товаров, эмбарго на которое снято во вторник, в списке запрещенных к импорту в Белоруссию из недружественных стран товаров фигурируют мясо крупного рогатого скота, свинина, молоко и молочная продукция (кроме специализированной из безлактозного молока), орехи, колбасы, кондитерские изделия и др. Запрет на ввоз в республику этих товаров остается в силе.

В список стран, которые проводят недружественную политику в отношении Белоруссии, включены страны-члены Европейского союза, США, Канада, Албания, Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Сербия, Черногория и Швейцария.

Белоруссия правительство Александр Турчин Евросоюз
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