Доля токсичных валют при оплате экспорта и импорта РФ в июле упала до рекордно низкого уровня

Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Доля платежей в валютах недружественных стран при оплате российского экспорта товаров и услуг в июле 2025 года упала до рекордно низких 13,1% с 14,6% в июне (ранее минимальным был уровень апреля текущего года - 14,4%), следует из данных ЦБ РФ о валютной структуре внешнеторговых расчетов.

Доля расчетов за экспортные поставки в рублях в июле выросла до 55,1% с 52,9% в июне (максимум этого показателя был в апреле - 56,2%), в валютах дружественных государств - снизилась до 30,2% с 32,2%.

Торговые партнеры из стран Азии в июле обновили минимальный уровень использования в расчетах за российский экспорт валют недружественных государств - он упал до 11,1% с 12,2% в июне. При этом доля платежей в рублях снизилась до 51,5% с 53,3% в июне, в валютах дружественных стран - увеличилась до 37,4% с 34,5%.

Партнеры из стран Африки увеличили в июле долю рублевых платежей до 94,9% с 85,4% в июне, снизив долю платежей в токсичных валютах до 2,9% с 14,1% (это не рекордные уровни, максимальной доля рублевых платежей была в апреле - 97,5% при повторении минимума доли токсичных валют - 1,0%).

Экспорт в Европу в июле на 66,3% оплачен рублями и на 26,1% в валютах недружественных государств (рекордными эти показатели были в ноябре 2024 года, когда доля рубля достигла 66,6%, а валют недружественных государств падала до 23,8%).

Доля платежей в токсичных валютах за импортные поставки в РФ в июле также обновила абсолютно минимальный уровень - она снизилась до 14,6% с 14,9% в июне и 14,8% в мае (прежний минимум).

Этому способствовало низкое использование токсичных валют при импорте из стран Азии - в июле 8,4% после рекордно низких 8,3% в июне. При этом в июле по сравнению с июнем произошло некоторое перераспределение расчетов в пользу рубля - его доля увеличилась до 50,3% с 48,2% (50%-й уровень был превышен второй раз после рекорда апреля - 51,9%) с одновременным уменьшением доли дружественных валют до 41,2% с 43,5%.

Экстремальные уровни были достигнуты в июле при расчетах за импорт из стран Африки - доля платежей в рублях достигла рекордных 78,5%, а в токсичных валютах упала до нового минимума - 10,2%.