В Шебекине в результате обстрела погибла женщина

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Шебекине в результате попадания боеприпаса в частный дом погибла женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Кроме того, город подвергся атакам дронов. Взрыв одного из них повредил остекление магазина и пяти квартир в многоквартирном доме. Помимо этого, повреждения получили грузовик и две легковые машины.

В результате удара второго FPV-дрона повреждена линия электропередачи, добавил Гладков.