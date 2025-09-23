Женщина ранена при атаке дрона в Белгородской области

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Несколько муниципалитетов атаковали ВСУ в Белгородской области, пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Глотово Грайворонского округа при атаке дрона ранена женщина. Глава поселения доставил пострадавшую с минно-взрывной травмой, осколочным ранением мягких тканей головы и баротравмой в Грайворонскую ЦРБ", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Гладков отметил, что в настоящее время медики оказывают пострадавшей помощь, после чего она будет переведена в городскую больницу Белгорода.

Также атаке дрона подверглось село Гора-Подол. В результате атаки поврежден коммерческий объект, три легковых автомобиля и частное домовладение.

В Белгородском районе в селе Драгунское в результате детонации беспилотника загорелась трава - силами МЧС и добровольной пожарной дружины очаги возгорания ликвидированы. В селе Никольское от атаки беспилотника повреждён легковой автомобиль. В селе Отрадное в результате прилёта боеприпаса в частном доме выбиты окна, повреждены крыша, забор и фасад.

В селе Лозовое дрон нанёс удар по частному дому, вследствие чего здание уничтожено огнём. Также повреждения получило еще одно домовладение.

Кроме того, по информации руководителя региона, в посёлке Октябрьский от удара беспилотника повреждены четыре транспортных средства.

В Шебекинском округе в городе Шебекино от детонации дрона повреждены "Газель" и легковой автомобиль. Еще одна "Газель" получила повреждения при атаке дрона на участке автодороги Белянка - Сурково. В селе Вознесеновка от удара дрона по частному дому загорелась кровля, возгорание было ликвидировано.

В посёлке Красная Яруга в результате атаки двух беспилотников осколками посечены грузовой и легковой автомобили.

В Валуйском округе, по информации Гладкова, FPV-дрон сдетонировал возле частного дома - посечён забор. Село Казинка атаковано шестью беспилотниками. На территории сельхозпредприятия от удара дрона повреждены два помещения, сельхозтехника и "Газель". На территории ещё одного предприятия посечён осколками КамАЗ.

В хуторе Леоновка вследствие атаки FPV-дрона в частном доме выбиты окна, повреждены фасад и кровля.