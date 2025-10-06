Поиск

В Сочи в случае угрозы будут ограничивать выход судов в море

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Сочи решили ввести дополнительные меры безопасности для противодействия новым угрозам вводят в Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин после заседания антитеррористической комиссии.

"Были утверждены дополнительные меры по противодействию новым угрозам, таким как беспилотники и безэкипажные катера. По аналогии с аэропортом, при получении сигнала тревоги вводится ограничение на выход судов из портов", - написал мэр в Telegram.

По его словам, в Сочи непрерывно отрабатываются взаимодействия всех служб на учениях.

"В городе функционирует более 200 защитных сооружений, а около 1200 подвалов в многоквартирных домах могут использоваться в качестве временных укрытий. Мониторинг подтверждает, что система оповещения с помощью сирен покрывает практически весь город, и мы продолжаем ее усиливать", - подчеркнул Прошунин.

По его словам, сообщения МЧС оперативно доставляются всем сочинцам и туристам через мобильных операторов.

"Иногда в городе могут вводиться временные ограничения на мобильный интернет. Мы понимаем, что это создает определенные неудобства, но этот шаг исключительно для обеспечения безопасности. Соблюдение этой и остальных мер - основа, которая позволяет каждому чувствовать себя защищенным, находясь в Сочи", - объяснил мэр.

МЧС Сочи Андрей Прошунин
