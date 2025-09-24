Поиск

Доступ к пляжам Сочи ограничен до второй половины четверга из-за мониторинга акватории

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Власти Сочи просят горожан и гостей курорта не посещать прибрежную территорию до завершения мониторинга акватории, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

"Опасность по БЭК (безэкипажные катера - ИФ) в Сочи и ФТ "Сириус" снята, но я прошу жителей и гостей курорта не терять бдительности и воздержаться от нахождения у береговой полосы сегодня и завтра в первой половине дня. На это время мы ограничим доступ к пляжам", - написал Прошунин в своем официальном телеграм-канале в среду вечером.

Он отметил, что оперативные службы проводят необходимые работы, связанные с безопасностью курорта.

"Оперативные службы должны завершить ночной мониторинг и еще раз тщательно проверить акваторию при дневном свете. Вопросы безопасности сейчас превыше всего", - подчеркнул Прошунин.

Ранее сообщалось, что опасность атаки безэкипажных катеров была объявлена в Геленджике, Сочи и Туапсинском муниципальном округе. Жителям и гостям рекомендовали покинуть пляжи и набережную. В Геленджике также запретили выход в море для всех видов плавсредств. В Туапсе из-за атаки БПЛА один взрослый и один ребенок получили ранения, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

В Минобороны РФ сообщили, что в период с 12:00 по 18:00 среды над российскими регионами перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Сочи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 24 сентября

Два человека пострадали в Туапсе в результате атаки БПЛА

Рост цен на яйца в РФ на минувшей неделе ускорился почти в 2 раза

Рост цен на яйца в РФ на минувшей неделе ускорился почти в 2 раза

Долги по зарплате в РФ в августе подскочили в 1,6 раза

Бюджет РФ

Измененный игорный налог для букмекеров в 2026-2028 гг. принесет бюджету РФ 282 млрд руб.

Измененный игорный налог для букмекеров в 2026-2028 гг. принесет бюджету РФ 282 млрд руб.

Портовая инфраструктура Новороссийска после атаки БПЛА на город не повреждена

Кириенко заявил, что РФ стала третьей страной с полным цифровым суверенитетом в интернет-сфере

Кириенко заявил, что РФ стала третьей страной с полным цифровым суверенитетом в интернет-сфере

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней

Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи

Силуанов сообщил о планах выделения бюджетных средств на борьбу с БПЛА

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ69 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });