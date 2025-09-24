Доступ к пляжам Сочи ограничен до второй половины четверга из-за мониторинга акватории

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Власти Сочи просят горожан и гостей курорта не посещать прибрежную территорию до завершения мониторинга акватории, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

"Опасность по БЭК (безэкипажные катера - ИФ) в Сочи и ФТ "Сириус" снята, но я прошу жителей и гостей курорта не терять бдительности и воздержаться от нахождения у береговой полосы сегодня и завтра в первой половине дня. На это время мы ограничим доступ к пляжам", - написал Прошунин в своем официальном телеграм-канале в среду вечером.

Он отметил, что оперативные службы проводят необходимые работы, связанные с безопасностью курорта.

"Оперативные службы должны завершить ночной мониторинг и еще раз тщательно проверить акваторию при дневном свете. Вопросы безопасности сейчас превыше всего", - подчеркнул Прошунин.

Ранее сообщалось, что опасность атаки безэкипажных катеров была объявлена в Геленджике, Сочи и Туапсинском муниципальном округе. Жителям и гостям рекомендовали покинуть пляжи и набережную. В Геленджике также запретили выход в море для всех видов плавсредств. В Туапсе из-за атаки БПЛА один взрослый и один ребенок получили ранения, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

В Минобороны РФ сообщили, что в период с 12:00 по 18:00 среды над российскими регионами перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.