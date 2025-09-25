Сочинские пляжи открыты после угрозы атаки безэкипажных катеров

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Все 180 пляжей Сочи работают в обычном режиме, сообщил мэр Андрей Прошунин в своем официальном телеграм-канале в четверг.

"Все мониторинговые мероприятия после вчерашних угроз, связанных с атаками БЭК (безэкипажных катеров - ИФ) на территорию края, завершены. Жителям и туристам в настоящий момент ничто не угрожает", - написал Прошунин.

Он отметил, что в настоящее время на территории города находится 175 тыс. отдыхающих.

"На нашем курорте ситуация находится под постоянным контролем городского оперативного штаба", - добавил Прошунин.

Ранее сообщалось, что в среду из-за угрозы атаки безэкипажных катеров власти Сочи ограничили работу пляжей.