Сочинские пляжи открыты после угрозы атаки безэкипажных катеров
Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Все 180 пляжей Сочи работают в обычном режиме, сообщил мэр Андрей Прошунин в своем официальном телеграм-канале в четверг.
"Все мониторинговые мероприятия после вчерашних угроз, связанных с атаками БЭК (безэкипажных катеров - ИФ) на территорию края, завершены. Жителям и туристам в настоящий момент ничто не угрожает", - написал Прошунин.
Он отметил, что в настоящее время на территории города находится 175 тыс. отдыхающих.
"На нашем курорте ситуация находится под постоянным контролем городского оперативного штаба", - добавил Прошунин.
Ранее сообщалось, что в среду из-за угрозы атаки безэкипажных катеров власти Сочи ограничили работу пляжей.