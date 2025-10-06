Власти Кубани назвали временными ограничения на продажу топлива на ряде АЗС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Возможные ограничения продажи топлива на отдельных АЗС Краснодарского края носят временный характер и связаны с логистикой, сообщила пресс-служба Министерства топливно-энергетического комплекса и ЖКХ региона.

"Ситуация с поставками топлива в регионе находится на контроле. На сегодняшний день на территории края работает более 1000 АЗС. Реализация бензина и дизтоплива осуществляется в плановом режиме. Имеются значительные запасы топлива как на нефтебазах, так и в пути. Информации о массовом закрытии АЗС в муниципалитетах в министерство не поступало. Возможные ограничения на отдельных заправках носят временный характер и связаны с логистикой", - говорится в сообщении.

В крае сейчас проходит осенняя посевная кампания, и потребность в горюче-смазочных материалах, особенно дизтопливе, у аграриев возрастает, отметило ведомство.

Региональные СМИ сообщили, что жители Краснодара больше недели жалуются на перебои с бензином, отмечают, что на некоторых АЗС топлива нет, другие закрыты из-за неполадок. По данным СМИ, перебои наблюдаются точечно и в других районах края.

Краснодарский край - один из крупнейших аграрных регионов России. Сейчас в крае идет осенняя посевная кампания, общая площадь сева озимых культур - 1,8 млн га. Завершить работы планируется до ноября.