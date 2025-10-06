Поиск

Власти Кубани назвали временными ограничения на продажу топлива на ряде АЗС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Возможные ограничения продажи топлива на отдельных АЗС Краснодарского края носят временный характер и связаны с логистикой, сообщила пресс-служба Министерства топливно-энергетического комплекса и ЖКХ региона.

"Ситуация с поставками топлива в регионе находится на контроле. На сегодняшний день на территории края работает более 1000 АЗС. Реализация бензина и дизтоплива осуществляется в плановом режиме. Имеются значительные запасы топлива как на нефтебазах, так и в пути. Информации о массовом закрытии АЗС в муниципалитетах в министерство не поступало. Возможные ограничения на отдельных заправках носят временный характер и связаны с логистикой", - говорится в сообщении.

В крае сейчас проходит осенняя посевная кампания, и потребность в горюче-смазочных материалах, особенно дизтопливе, у аграриев возрастает, отметило ведомство.

Региональные СМИ сообщили, что жители Краснодара больше недели жалуются на перебои с бензином, отмечают, что на некоторых АЗС топлива нет, другие закрыты из-за неполадок. По данным СМИ, перебои наблюдаются точечно и в других районах края.

Краснодарский край - один из крупнейших аграрных регионов России. Сейчас в крае идет осенняя посевная кампания, общая площадь сева озимых культур - 1,8 млн га. Завершить работы планируется до ноября.

Краснодарский край Краснодар Кубань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

В ГД внесен проект о приостановке взыскания долгов с граждан на территориях с военным положением

ФСБ сообщила о предотвращении терактов на еврейских культовых объектах в двух регионах РФ

Военная операция на Украине

251 беспилотник уничтожен над территорией России в ночь на понедельник

В Белгородской области без света остаются 5,4 тыс. жителей в 24 населенных пунктах

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7297 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20251 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2417 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });