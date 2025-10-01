Топливный союз предупредил о закрытии ряда частных АЗС из-за нерентабельности

Рентабельность АЗС по бензину стала отрицательной, говорится в письме РТС Новаку

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Рентабельность автозаправок по бензину в настоящее время отрицательна, ряд независимых АЗС уже закрывается, говорится в письме Российского топливного союза (РТС) вице-премьеру Александру Новаку.

Письмо, с содержанием которого ознакомился "Интерфакс", было отправлено 30 сентября.

В секторе бензинов РТС выделяет два основных вопроса. Во-первых, из-за снижения производства товара и сокращения биржевых продаж бензинов произошел рост оптовых цен, которые сравнялись, а в некоторых регионах даже превысили розничные. "С учетом сверхинфляционного роста эксплуатационных затрат, тарифов РЖД и ЖКХ, возросшей кредитной и налоговой нагрузки рентабельность розничного ритейла по бензинам стала глубоко отрицательной", - говорится в письме.

Во-вторых, повсеместно происходит срыв сроков отгрузки биржевого бензина. "Объем отгрузки купленного товара существенно ниже заключенных сделок, а сроки отгрузки увеличиваются до 1,5-2 месяцев. Учитывая предоплатные условия покупки биржевого товара, эти факторы приводят к вымыванию оборотного капитала и росту кредитной нагрузки. При этом отгрузки нефтяными компаниями в адрес собственных сбытовых подразделений осуществляются в полном объеме в ущерб поставкам биржевого товара, купленного независимыми покупателями", - отмечает РТС.

Союз обращает внимание, что в некоторых регионах уже наблюдаются продолжительные перебои с поставками бензинов, а отрицательная рентабельность розничного ритейла в сочетании с отсутствием товара привела к закрытию отдельных частных сетей АЗС.

Если ситуация продолжит развиваться по такому же треку, то это "грозит независимым владельцам АЗС, число которых составляет около 60% от общего числа АЗС страны, прекращением деятельности".

При этом, реализованные решения по полному запрету экспорта бензинов (кроме стран ЕАЭС и по межправсоглашениям) ситуацию практически не поменяли, подчеркивает РТС.

Союз отмечает, что по дизельному топливу ситуация не столь критична, но наблюдаемое в последнее время сокращение продаж биржевого товара и увеличение сроков отгрузки привели к нарушению баланса спроса и предложения, росту оптовых цен и нулевой рентабельности розничных продаж.

"Заявленное закрытие экспорта дизельного топлива для непроизводителей не приведет к существенному повышению объема предложения в силу небольшого объема указанного экспорта из-за превышения в настоящее время внутренних цен над экспортным паритетом. На производство наиболее востребованного на сегодняшний день летнего дизельного топлива начинает влиять сезонный фактор. Растут объемы производства и продаж морозостойких сортов и формируются резервные объемы зимнего дизеля, в связи с чем сокращаются производство и продажи на бирже летнего дизельного топлива. При этом продолжаются отгрузки с нефтеперерабатывающих заводов летнего дизельного топлива на экспорт", - говорится в письме РТС.

Для сохранения устойчивой работы топливного розничного ритейла, оказывающего большое влияние на снабжение моторным топливом регионы страны, РТС предлагает рассмотреть несколько предложений.

В частности, обеспечить выполнение в полном объеме рекомендации Минэнерго по объемам мелкооптовых и биржевых продаж, а также сроков и объемов отгрузки по биржевым сделкам. Кроме того, предлагается при таргетировании роста розничных цен на моторное топливо вместо индекса потребительских цен использовать композитный индекс инфляции, учитывающий рост налоговой и кредитной нагрузок, а также ряд факторов, вносящих основной вклад в рост эксплуатационных расходов АЗС и характеризующихся сверхинфляционным ростом.

Для насыщения внутреннего рынка летним дизельным топливом РТС также просит рассмотреть возможность временного запрета экспорта дизельного топлива для производителей с его реализацией в ближайшее время до наступления холодов.