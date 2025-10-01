Лимит на продажу бензина в Крыму сократили до 20 литров в одни руки

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Власти Крыма приняли решение сократить объем продажи топлива на автозаправочных станциях до 20 литров на руки, сообщил глава республики Сергей Аксенов в среду.

"Принято решение об ограничении объема продажи топлива - не более 20 литров в одни руки. При этом общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полной мере", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

29 сентября власти Крыма и Севастополя ограничили продажу бензина на АЗС до 30 л в одни руки.

Сокращение лимита Аксенов объяснил тем, что ранее принятые меры "пока не позволяют полностью выровнять ситуацию с наличием необходимого объема автомобильного топлива на АЗС Крыма".

Глава республики добавил, что информация о поставках необходимого объема топлива в регион будет озвучена до конца 3 октября.

Как сообщал Аксенов, власти республики также договорились с нефтетрейдерами об ограничении стоимости топлива на ближайший месяц: дизельное - не дороже 75 рублей за литр, Аи-92 - не дороже 70 рублей за литр, Аи-95 - максимум 76 рублей за литр, Аи-95 премиум - не дороже 80 рублей за литр.

Дефицит бензина на АЗС в Крыму периодически наблюдается с середины августа, в сентябре он усилился - на многих АЗС не было бензина марок Аи-92 и Аи-95.

По словам главы Минэнерго России Сергея Цивилева, ожидается, что перебои с поставками топлива на Крымский полуостров полностью устранят до конца октября.