Власти Крыма планируют справиться с дефицитом топлива до конца октября

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Дефицит топлива на заправках Крыма урегулируют до конца октября в три этапа, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

До 10 октября сохранятся введенные ограничения на продажу не более 20 литров топлива в одни руки в сутки. С 10 октября, а затем с 20 октября количество заправок, где топливо будет в наличии, увеличится, но лимит на продажу в одни руки сохранится.

"Полностью потребность региона в светлых нефтепродуктах должна быть покрыта к концу месяца", - подчеркнул глава Крыма.

Такой план власти региона утвердили после консультаций с вице-премьером Александром Новаком и главой Минэнерго Сергеем Цивилевым.

Дефицит бензина на АЗС в Крыму периодически наблюдается с середины августа, особенно он усилился в сентябре - на многих АЗС не было бензина марок Аи-92 и Аи-95. В конце сентября в республике ввели лимит на продажу топлива в размере 30 литров в одни руки, но также ограничили отпускную цену. Уже 1 октября лимит на отпускаемое топливо в одни руки снизился до 20 литров.