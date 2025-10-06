В результате ракетного обстрела Белгорода один человек погиб, еще один ранен

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В результате ракетного удара по Белгороду погиб мужчина, еще один ранен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В результате обстрела погиб мужчина до прибытия бригады скорой помощи. Он погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела", - написал он в Telegram.

Еще один мужчину везут в тяжелом состоянии в областную клиническую больницу с проникающим осколочным ранение легкого.

В результате удара по объекту инфраструктуры в Белгороде на ряде улиц возникли проблемы с электричеством.