В результате удара ВСУ по Белгородской области есть повреждения системы энергоснабжения

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Из-за ударов украинских беспилотников по Белгороду и Белгородскому району Белгородской области возникли повреждения энергетики, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Есть повреждения энергетики. Сейчас аварийные бригады выехали на место", - сообщил Гладков в своем телеграм-канале в воскресенье.

Несколько больниц перешли на резервную генерацию, добавил он. Информация о последствиях атаки уточняется.