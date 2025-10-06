В Белгородской области без света остаются 5,4 тыс. жителей в 24 населенных пунктах

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по итогам ночной работы аварийщиков отключение электричества наблюдается в 24 населенных пунктах, где проживают 5400 жителей.

"По итогам ночной работы наших энергетиков, наших аварийных служб, на сегодняшний момент частичное отключение в 24 населенных пунктах, 5400 жителей", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, частичное отключение электроэнергии наблюдается в Белгороде, Белгородском районе, Валуйском и Волоконовском районах, Грайворонском и Шебекинском округах.