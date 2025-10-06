Почти 40 тыс. человек в Белгородской области остались без света после обстрелов ВСУ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В результате обстрелов ВСУ по Белгородской области пострадало электроснабжение в семи районах, без электричества остались почти 40 тыс. человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Значительные повреждения электроснабжения в семи в семи муниципальных образованиях, почти 40 тыс (...) без электроэнергии", - сказал губернатор после срочного совещания правительства, добавив, что на месте работают аварийные бригады.

О том, как в понедельник будут работать детские сады и школы, оповестят через родительские чаты, добавил Гладков.