МВД отметило сокращение числа ДТП с участием нетрезвых водителей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В России снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей и числа погибших в таких авариях, отмечают в МВД.

"За девять месяцев зарегистрировано почти восемь тысяч ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. Это на 12,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года", - заявил начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции МВД Сергей Хранцкевич на круглом столе" в Общественной палате России.

В таких авариях, по его словам, погибли почти две тысячи человек и около 10 тысяч получили ранения - данные цифры ниже показателя прошлого года на 23,5% и 10,6% соответственно.

Кроме того, за этот период зафиксировано свыше 1,7 тысячи аварий с участием водителей, которые отказались от медицинского освидетельствования. "В таких ДТП погибли 104 человека и получили ранения свыше 2,4 тысячи", - сказал Хранцкевич.

Всего в текущем году правоохранители возбудили 189 тысяч административных дел за управление ТС в состоянии опьянения.

С начала года в стране пресечено свыше 40 тысяч фактов управления транспортом в состоянии опьянения, тогда как за весь 2024 год было зарегистрировано примерно 70 тысяч случаев, сообщил Хранцкевич. Пресечь выезд нетрезвых водителей на дороги, отметил он, удалось в том числе благодаря информированию гражданами сотрудников ГИБДД. С их помощью "поймали" более чем 6% нетрезвых водителей, сказал представитель МВД.

ГИБДД МВД Общественная палата Сергей Хранцкевич ГАИ
