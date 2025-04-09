Осужденный за смертельное ДТП актер Ефремов вышел из колонии

Актер Михаил Ефремов во время рассмотрения прошения о его условно-досрочном освобождении в Алексеевском районном суде Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Актер Михаил Ефремов, отбывавший наказание за смертельное ДТП в колонии города Алексеевка Белгородской области, освободился по УДО, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСИН по региону.

"9 апреля Михаил Ефремов в установленном законом порядке условно-досрочно освобожден из исправительного учреждения", - сказал представитель УФСИН.

Как сообщалось, ранее Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Ефремова об условно досрочном освобождении.

В январе 2023 года он заявлял ходатайство о замене неотбытой части наказания принудительными работами, от которого впоследствии отказался.

В 2021 году Ефремов был приговорен к 7,5 года колонии общего режима за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

ДТП произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. Артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

Наказание актер отбывал в ИК-4 в Алексеевке.