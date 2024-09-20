Фигурант дела о гибели группы пешеходов в Приамурье осужден на 14 лет колонии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Благовещенский районный суд в Амурской области приговорил водителя, который в июне сбил девять человек на тротуаре в Благовещенске, к 14 годам колонии строгого режима, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказано в приговоре.

Осужденный также должен возместить потерпевшим в общей сложности более 15 млн рублей (иски поступили не от всех потерпевших).

Он признан виновным по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как сообщалось, 14 июня водитель легкового автомобиля сбил на тротуаре группу пешеходов. На месте погибли два подростка 14 и 15 лет, а также 49-летняя женщина.

Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, в тяжелом состоянии были госпитализированы, однако 15-летний юноша и 50-летний мужчина скончались. Врачам удалось спасти двух 14-летних подростков, 19-летнюю девушку и 32-летнюю женщину. Осужденный в момент ДТП, как установило следствие, управлял Suzuki Solio со скоростью более 120 км/ч. На участке, где он сбил пешеходов, установлен дорожный знак, ограничивающий скорость до 40 км/ч.