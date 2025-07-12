Виновник ДТП на Бережковской набережной арестован на два месяца

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы арестовал на два месяца виновника ДТП на Бережковской набережной, из-за которого пострадали пять человек, сообщили в субботу в пресс-службе суда.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мусина Тимура Владимировича на 2 месяца", - сообщили в пресс-службе.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а, б" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения).

Как сообщили в городской прокуратуре, в ходе судебного заседания обвиняемый возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу и просил избрать домашний арест. При этом вину в ходе судебного заседания мужчина признал.

Вечером в пятницу кроссовер въехал в группу пешеходов, переходящих дорогу, на Бережковской набережной, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Водитель скрылся с места преступления, но позднее был задержан.

В субботу представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщала, что мужчина отказался от медосвидительствования.