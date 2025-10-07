Поиск

Аэропорт Сочи из-за ограничений задержал вылет 21 рейса

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи в связи со введенными утром ограничениями задерживает вылет уже 21 рейса, сообщает телеграм-канал аэропорта.

"В аэропорту Сочи продолжают действовать временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов. На текущий момент задержаны вылеты 21 рейса", - говорится в сообщении.

Из соображений безопасности экипажи десяти самолетов решили уйти на запасные аэродромы. Когда ограничения отменят, они вылетят в Сочи.

В Росавиации сообщили об ограничении работы аэропортов Сочи и Геленджика в 7:30. Минобороны сообщило, что с 7 до 8 утра по Москве ПВО перехватила и уничтожила над Черным морем 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". В весенне-летнем расписании полетов (с 31 марта 2025 года по конец октября) из аэропорта Сочи выполняются перелеты по 57 внутренним и 28 международным направлениям.

