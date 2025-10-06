В аэропорту Сочи число задержанных рейсов снизилось до 16

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В международном аэропорту Сочи к 14:20 по московскому времени количество задержанных на вылет рейсов сократилось до 16, сообщает телеграм-канал предприятия.

Прилетающие самолеты аэропорт принимает про факту прибытия. До конца текущих суток запланировано прибытие и вылет 112 рейсов.

Авиакомпании могут стабилизировать расписание в течение двух суток, отметил аэропорт.

Аэропорт прерывал работу ночью из соображений безопасности полетов. В связи с этим к утру задерживался вылет 26 рейсов.

Международный аэропорт Сочи вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". В весенне-летнем расписании полетов (с 31 марта 2025 года по конец октября) из Сочи выполняются перелеты по 57 внутренним и 28 международным направлениям.

По итогам 2024 года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% к уровню предыдущего года - до 13,7 млн человек.